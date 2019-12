revisione di : Brividi di morte per l’ispettore Dlagliesh De P.D.James

P.D.James, in barba al nome maschile che trae in inganno, è, a mio parere, una tra le più brave scrittrici di mistery. Dolce signora inglese, per trent’anni ha lavorato i vari settori del British Civil Service e a 42 anni,per i suoi meriti letterari, è stata insignita nientemeno che del titolo di “baronetto” del Regno Unito.

I suoi libri hanno come personaggio principale l’ispettore Adam Dalgliesh, uomo cortese, raffinato e dotato di una sensibilità così profonda da essere addirittura considerato uno tra i più apprezzati poeti inglesi. I romanzi della James sono ambientati in luoghi isolati e tagliati fuori dal mondo, minuziosamente descritti che sembrano quasi reali, come nel suo ultimo libro intitolato “Brividi di morte per l’ispettore Dlagliesh” ambientato nell’isola di Combe al largo della Cornovaglia e che ho finito di leggere ieri sera e che mi è piaciuto moltissimo, come d’altronde tutti i libri di questa grande scrittrice.