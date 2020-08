‘Quaderni peruviani’ (The Peruvian Notebooks), primo romanzo di Braulio Muñoz completamente scritto in inglese e pubblicato in Italia dalle Edizioni Gorée, con la traduzione di Claudia Menichella, è un romanzo ambientato tra Lima e gli Stati Uniti, Paese in cui si trasferisce il protagonista della storia, Antonio Alday Gutiérrez (oltre che Paese di adozione di Braulio Muñoz) e dove prova a ricostruirsi una nuova vita e una nuova identità facendosi chiamare Anthony Allday.

Un romanzo epistolare che accompagna i lettori in un viaggio culturale e spirituale, toccando i temi della propria identità, la memoria, l’attraversamento delle frontiere, e la morte, nello stile dei libri come : Le secret de l’aigle, di Luis Ansa e L’art de vivre et de mourir des Toltèques, di Miguel Ruiz …

Realistico l’impianto narrativo messo in piedi, capace di offrire una visione profonda delle esperienze degli immigrati, una delle prime storie di immigrati raccontate dal punto di vista peruviano, un ritratto a colori ricco di ambizione, auto-inganno, e accettazione.

Titolo: Quaderni peruviani

Titolo originale: The Peruvian Notebooks

Genere: Narrativa Straniera

Autore: Braulio Muñoz

Traduzione: Claudia Menichella

Editore: Gorée

Anno: 2009

Collana: Diritti & Rovesci

Informazioni: pg. 448