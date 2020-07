Libri : Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D’Avenia

Confermando l’ottima predisposizione a vendere i libri di autori italiani, la casa editrice Mondadori, dopo averne ceduto i diritti di pubblicazione all’estero, pubblicherà anche in Italia, probabilmente per il 26 gennaio 2010, ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’ di Alessandro D’Avenia, trentaduenne esordiente scrittore di origini siciliane.

Un romanzo coraggioso che, attraverso il monologo di Leo – ora scanzonato e brillante, ora intimo e tormentato – racconta cosa succede quando nella vita di un adolescente fanno irruzione la sofferenza, la paura, la morte, e prova ad offrire, con forza e intensità, qualche risposta, non definitiva ma neppure scontata.

Una storia di amore e morte con al centro un ragazzino dei nostri tempi che si innamora di una ragazza gravemente malata e diventa adulto attraverso il dolore.